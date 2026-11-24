24.11.2026 14:53
NAV paga antes: pensión de jubilación y de incapacidad el 11 de diciembre, barnetrygd el 16 de diciembre. De qué no retendrá impuestos
Fechas de pago de NAV en diciembre
- subsidio por hijos (barnetrygd) y kontantstøtte (para niños pequeños sin plaza completa en guardería) – 30 de noviembre (lunes) y 16 de diciembre (miércoles),
- pensión de jubilación (alderspensjon) y pensión de incapacidad (uføretrygd) – 11 de diciembre (viernes); ese mismo día llega la pensión de Statens pensjonskasse,
- prestación parental (foreldrepenger) – hasta el 12 de diciembre (sábado),
- prestación por desempleo y suspensión temporal de empleo (dagpenger) – entre 1 y 3 días laborables después de enviar la tarjeta meldekort,
- prestación durante enfermedad o lesión prolongada (AAP) – entre 2 y 3 días laborables después de que NAV reciba la meldekort.
La transferencia del 16 de diciembre es el pago de diciembre, solo adelantado, no dinero adicional. El siguiente llegará en enero, pero NAV todavía no ha indicado su fecha.
NAV garantiza que el dinero estará en la cuenta de un banco noruego en la fecha indicada. Puede llegar antes, porque NAV lo transfiere a los bancos varios días antes del plazo. El mismo día de pago también puede ingresarse solo por la tarde o por la noche.
Pensión de jubilación en diciembre sin impuestos, la mitad en la pensión de incapacidad
De la pensión de incapacidad, NAV retiene en diciembre la mitad del impuesto, y la paga sin impuestos en junio. También tienen la mitad del impuesto en diciembre, entre otros, la prestación tras el fallecimiento del marido, esposa o pareja (omstillingsstønad, también pagada el 11 de diciembre) y el subsidio para madre o padre soltero (overgangsstønad). NAV no retiene impuestos en absoluto de barnetrygd ni de kontantstøtte.
No es una desgravación: el impuesto se calcula igualmente para todo el año.
La pensión de jubilación de enero será normalmente inferior a la de diciembre, porque NAV no retiene impuestos de ella en diciembre.
Dagpenger, AAP, baja por enfermedad y foreldrepenger: dos semanas sin impuestos
En caso de baja por enfermedad (sykepenger), las mismas semanas están exentas de impuestos, normalmente en el pago de diciembre. En el caso de foreldrepenger, el dinero correspondiente a las mismas semanas está exento de impuestos, siempre que NAV lo pague todavía este año. Normalmente se trata del pago de noviembre, que llega a más tardar el miércoles 25 de noviembre. Los ajustes de períodos anteriores tributan de forma normal.
Las nuevas solicitudes de foreldrepenger aprobadas después del domingo 6 de diciembre NAV las paga en un plazo de 5 días.
Cuando durante la baja o el permiso parental el salario lo paga el empleador y no NAV, la fecha y el impuesto son los mismos que para el salario.
Los pagos de diciembre de NAV llegan antes de lo habitual.Foto: Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Jubilado que vive en Polonia: en diciembre, normalmente impuesto habitual
Si al menos el 90 % de sus ingresos brutos procedentes de pensión de jubilación, pensión de incapacidad, trabajo y actividad empresarial están sujetos a impuestos en Noruega, puede solicitar que el impuesto se calcule según las tasas noruegas ordinarias, con deducciones como para un residente en Noruega. En el caso de los cónyuges también se tiene en cuenta el ingreso del otro cónyuge.
El dinero llega a una cuenta en Polonia 1 o 2 días después de la fecha aplicable a las cuentas noruegas. El 11 de diciembre es viernes, por lo que la pensión puede ingresar solo después del fin de semana. Los residentes en Polonia suelen recibir la prestación en eslotis, por lo que el importe cambia con el tipo de cambio de la corona. NAV retiene 3 coronas por cada transferencia a un banco extranjero. Si el dinero no llega a tiempo, NAV aconseja preguntar primero al propio banco, ya que el retraso suele producirse en el sistema bancario extranjero.
Sin tarjeta fiscal, NAV retendrá el 30 o el 50 %
Skatteetaten suele poner a disposición la tarjeta fiscal para 2027 a mediados de diciembre. Entonces hay que comprobar personalmente los datos, ya que de ellos depende la retención desde enero.
Dónde comprobar la fecha y el importe de su pago
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