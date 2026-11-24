La pensión de jubilación y de incapacidad de NAV llegará el 11 de diciembre, y barnetrygd y kontantstøtte el 30 de noviembre y ya el 16 de diciembre. NAV no retiene impuestos de la pensión de jubilación de diciembre y retiene la mitad de la pensión de incapacidad. La situación suele ser distinta para los jubilados que viven en Polonia, y la pensión de enero será normalmente inferior a la de diciembre.