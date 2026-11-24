24.11.2026 15:57
¿Cuánto alcohol y cuántos cigarrillos puedes traer de Polonia para las fiestas? Un litro de vodka, 100 cigarrillos y sanciones más altas desde julio
Un litro de vodka, 1,5 litros de vino y 2 litros de cerveza por persona
- 1 litro de alcohol fuerte, 1,5 litros de vino y 2 litros de cerveza,
- 3 litros de vino y 2 litros de cerveza,
- 5 litros de cerveza.
A cada combinación se añaden 100 cigarrillos o 125 g de otro tabaco, por ejemplo snus, y 100 papeles de fumar. Los visitantes de Polonia que no residen en Noruega pueden traer 200 cigarrillos, pero en la tienda libre de impuestos a su llegada solo podrán comprar 100.
Dos botellas de vodka de 0,7 litros ya son demasiado
El vodka puede traerlo una persona a partir de los 20 años, mientras que la cerveza, el vino y los cigarrillos pueden traerlos personas a partir de los 18 años. Los menores no tienen límite de alcohol ni tabaco, y cada adulto solo dispone de su propio límite.
Las compras en la tienda libre de impuestos del aeropuerto en Polonia también cuentan para el límite, y en la tienda libre de impuestos tras llegar a Noruega no puedes comprar más que el límite establecido.
Høyre quiere límites más altos. Nada cambiará para estas fiestas
El Gobierno de Støre, del que también formaba parte el Partido del Centro (Senterpartiet), eliminó el canje en 2022. «Senterpartiet ya ha anunciado que ve positivamente la propuesta, por lo que debería ser posible lograr una mayoría a favor de unos límites más altos», afirma Helleland, citado por NRK.
Se trata de una propuesta de diputados, no de una decisión. El Gobierno tendría que presentar los cambios «lo antes posible y, como muy tarde, junto con el presupuesto estatal para 2028». El asunto está pendiente de una comisión y se desconoce la fecha de la votación. Los límites no cambiarán para las fiestas de este año.
Las compras en la tienda libre de impuestos tras la llegada también cuentan para el límite.Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
Otras compras por hasta 6.000 kr, carne y embutidos por hasta 10 kg
Se permite traer de Polonia un total de 10 kg de carne, embutidos y queso por persona a partir de 12 años. La carne comprada en una tienda debe llevar una marca veterinaria ovalada visible. El embutido casero sin esa marca requiere un documento de origen y, desde zonas sujetas a restricciones por enfermedades animales graves, como la peste porcina africana (PPA), no está permitido importarlo. En Polonia, esas zonas siguen vigentes.
No se pueden traer bolsitas de nicotina ni IQOS
Tampoco se permite pedir cigarrillos, snus ni cigarrillos electrónicos con nicotina desde el extranjero por envío postal.
No se permite traer alcohol puro ni ningún otro alcohol de más de 60 % sin un permiso especial, ni siquiera dentro del límite.
Declara el exceso en Kvoteappen antes de la frontera
En 2026, declarar y pagar aranceles por un litro de alcohol fuerte cuesta 432 kr, y por 100 cigarrillos, 397 kr. Las tarifas pueden aumentar a partir de enero.
En Kvoteappen se paga, como muy tarde, un minuto antes de la frontera, y la confirmación es válida durante 2 horas. Si la cobertura es deficiente, puedes pagar hasta 48 horas antes y elegir la hora de paso, a partir de la cual se cuentan esas 2 horas.
No puedes declarar en la aplicación el exceso de carne; con él debes ir al carril rojo (rød sone). Quien tenga mercancía que declarar no puede viajar en un autobús que no se detenga en el carril rojo.
Últimos artículos
- NAV paga antes: pensión de jubilación y de incapacidad el 11 de diciembre, barnetrygd el 16 de diciembre. De qué no retendrá impuestos
- Pasaporte sin viajar a Oslo. Las inscripciones para la jornada en Bergen se abren hoy a las 16:00 y en Ålesund el 1 de diciembre
- Te cambian el turno en Noruega. ¿Cuándo deben avisarte con 14 días de antelación?
- Te cambian el turno en Noruega. ¿Cuándo deben avisarte con 14 días de antelación?
- Tu primer día de esquí en Noruega puede comenzar en un mostrador de préstamo
- ¿Vas a recoger a alguien en Oslo? Pide tres letras antes de salir de casa