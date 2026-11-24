Dos botellas de vodka de 0,7 litros ya son demasiado

Dos botellas de 0,7 litros suman 1,4 litros, por lo que hay que declarar y pagar aranceles por el exceso. En lugar del límite no utilizado de alcohol fuerte, se permite llevar 1,5 litros de vino o cerveza, y en lugar de vino, la misma cantidad de cerveza. No puedes cambiar vino ni cerveza por vodka, ni el límite de cigarrillos por vino o cerveza.



El vodka puede traerlo una persona a partir de los 20 años, mientras que la cerveza, el vino y los cigarrillos pueden traerlos personas a partir de los 18 años. Los menores no tienen límite de alcohol ni tabaco, y cada adulto solo dispone de su propio límite.



Las compras en la tienda libre de impuestos del aeropuerto en Polonia también cuentan para el límite, y en la tienda libre de impuestos tras llegar a Noruega no puedes comprar más que el límite establecido.