Statek pasażerski utknął w Bergen. To efekt sankcji nałożonych na Rosję

Statek pasażerski Havila Capella nie może wypłynąć z portu w Bergen. To jeden z efektów sankcji nałożonych przez Norwegię i państwa UE na rosyjskie firmy.

Havila Capella powinna we wtorek, 12 kwietnia o 20:00 opuścić nabrzeże bergeńskie. Sytuacja powstała w wyniku sankcji nałożonych na GTLK. Rosyjska spółka jest międzynarodową korporacją świadczącą usługi leasingowe. Statek i obsługująca go firma są niemal w pełni norweskie, zwracają uwagę przedstawiciele przedsiębiorstwa Havila. Płatności za użytkowanie go, w tym ubezpiecznie, trafiają jednak na konto bankowe rosyjskiego GTLK. Z powodu finansowej blokady nie trafiają do adresata. – Pojawiła się niepewność, co do obowiązywania ubezpieczenia. Oznacza to, że wypłynięcie zostało przesunięte – mówi na łamach Bergens Tidende Lasse A. Vangstein, przedstawiciel Havila.