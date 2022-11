Dania kwestionuje polskich sędziów? Nowe fakty w sprawie Norwega podejrzanego o zbrodnię w Oświęcimiu

Polscy prokuratorzy domagają się od Danii wydania Ingebrita G. Mężczyzna jest podejrzewany o zamordowanie 26-letniej Polki i uprowadzenie ich córki – Mii. Organy ścigania przypuszczają, że w sprawie może dojść do komplikacji.

– Norweska strona rozpoczęła już teraz procedurę wybielania zbrodni popełnionych przez tego Norwega. Dlatego nie możemy podawać mediom wszystkiego, czego wiemy. Chodzi o naszą strategię procesową – powiedział w rozmowie z Onetem prok. Janusz Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Śledczy przypuszczają, że norweski wymiar sprawiedliwości nie będzie chciał dopuścić do ekstradycji Ingebrita G. do Polski.



Sprawę relacjonują również norweskie media. Jak donosi NRK, Norwegia nie zareaguje na wniosek polskich organów ścigania. – Prowadzenie spraw ekstradycyjnych odbywa się na podstawie umów międzynarodowych i prawa krajowego. Norweskie władze nie biorą udziału w sprawie ekstradycyjnej między dwoma innymi państwami – przyznało Ministerstwo Sprawiedliwości w komentarzu do redakcji.